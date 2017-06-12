СК уточнил данные о жертвах крупного ДТП в Забайкалье

Следственный комитет России по Забайкальскому краю рассказал подробности крупного ДТП на трассе Иркутск — Чита «Байкал». На сайте ведомства сообщается, что из 11 погибших в аварии с пассажирским автобусом девять — женщины.

В СК уточнили, что в результате опрокидывания автобуса KIA Granbird 10 человек погибли на месте, еще один мужчина умер в карете скорой помощи по пути в больницу. Следователи добавили, что пострадали более 20 человек. Ранее в Минздраве заявили, что в больницу было доставлено 34 человека в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

СК России по Забайкальскому краю начал доследственную проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». МВД России направило из Москвы группу офицеров ГАИ для выяснения обстоятельств аварии.

В центральной районной больнице города Петровск-Забайкальский агентству РИА Новости рассказали, что после ДТП к ним поступили 30 женщин, четверо мужчин и трое детей. Большинство пострадавших будут эвакуированы в Читу, самые тяжелые — в Улан-Удэ.

Автобус, перевозивший паломников в Читу из села Урлук после крестного хода, съехал в кювет и перевернулся около 00.00 по местному времени в Петровск-Забайкальском районе, в семи километрах западнее поселка Хохотуй, на 702-м километре трассы «Байкал». Предположительно, водитель не справился с управлением.

Паломники возвращались домой после поездки в обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского. Верующие посещали ее в день памяти иконы Пресвятой Богородицы «Споручница грешных». В Читинской епархии пообещали оказать помощь семьям погибших и пострадавших.