Число погибших в крупном ДТП в Забайкалье увеличилось до 11

Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье выросло до 11. Как сообщили агентству ТАСС в больнице Петровск-Забайкальского района, еще одна пострадавшая в аварии женщина умерла в машине скорой помощи по пути в больницу.

Ранее сообщалось о 10 погибших, 41 пострадавших. На данный момент в Центральную районную больницу Петровск-Забайкальского доставлены 24 пострадавших, еще 17 находятся в пути.

Автобус KIA, перевозивший паломников в Читу из села Урлук после крестного хода, съехал в кювет и перевернулся. Верующие ездили в обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского. Предположительно, водитель не справился с управлением.

Инцидент произошел около 20:30 мск в Петровск-Забайкальском районе, в семи километрах западнее поселка Хохотуй, на 702-м километре трассы Иркутск — Чита «Байкал».

МВД России направило из Москвы группу офицеров ГАИ для выяснения обстоятельств аварии. СК России по Забайкальскому краю начал доследственную проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По словам главы Петровск-Забайкальского района Андрея Кузнецова, на месте, где произошло ДТП, проводились ремонтные работы, и было снято бордюрное ограждение.