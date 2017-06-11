Пострадавшие в ДТП в Забайкалье попали в больницу в тяжелом состоянии

Состояние 34 человек, пострадавших в ДТП в Забайкалье, оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Об этом рассказал агентству ТАСС официальный представитель Минздрава России Олег Салагай.

Чиновник заверил, что всем нуждающимся оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время обсуждается возможность эвакуации нескольких пострадавших в Читу.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова в курсе инцидента. Салагай рассказал, что она поручила профильным федеральным специалистам содействовать коллегам на месте в разработке тактики лечения пострадавших.

Автобус KIA, перевозивший паломников в Читу из села Урлук после крестного хода, съехал в кювет и перевернулся около 20:30 мск в Петровск-Забайкальском районе, в семи километрах западнее поселка Хохотуй, на 702-м километре трассы Иркутск — Чита «Байкал».

Погибли 11 человек, 41 пострадали.

Верующие ездили в обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского. Предположительно, водитель не справился с управлением.

МВД России направило из Москвы группу офицеров ГАИ для выяснения обстоятельств аварии. СК России по Забайкальскому краю начал доследственную проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

9 июня в крупной аварии с участием пассажирского автобуса и двух микроавтобусов в Тульской области погибли четыре человека, еще пять пострадали.