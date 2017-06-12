По факту крупного ДТП в Забайкалье возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств после крупного ДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МВД Ларису Мартынову.

В ночь на 12 июня автобус KIA Granbird на трассе Иркутск — Чита «Байкал» съехал в кювет и перевернулся в семи километрах западнее поселка Хохотуй. Погибли 11 человек — девять женщин и двое мужчин, среди них есть ребенок. В Минздраве заявили, что в больницу было доставлено 34 человека в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Ранее МВД России направило из Москвы группу офицеров ГАИ для выяснения обстоятельств аварии. Следственный комитет по Забайкальскому краю начал доследственную проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Транспортное средство перевозило паломников в Читу из села Урлук после крестного хода.

В воскресенье вечером на 702-м километре федеральной автодороги «Байкал» опрокинулся автобус. По уточненным данным минздрава Забайкалья, автобус перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу. По последним данным, погибли 11 человек. Как сообщали в Минздраве РФ, ранены порядка 40 человек, состояние 34 оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Один человек находится в коме.

