День траура по жертвам ДТП с паломниками объявят в Забайкалье

День траура по погибшим в крупном ДТП с паломниками будет объявлен 13 июня в Забайкальском крае. Об этом объявила губернатор региона Наталья Жданова, передает ТАСС.

«Мы обязаны завтра объявить день траура, отменить все увеселительные мероприятия», — сказала она. По словам вице-премьера краевого правительства Дмитрия Кочергина, будет подготовлено сегодня.

Автобус KIA Granbird опрокинулся в районе в ночь на 11 июня в Петровск-Забайкальском районе, недалеко от села Хохотуй.Предположительно, водитель не справился с управлением. 10 человек погибли на месте, двое скончались позже.

Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Ранее МВД России направило из Москвы группу офицеров ГАИ для выяснения обстоятельств аварии.

Транспортное средство перевозило паломников в Читу из села Урлук после крестного хода. Читинская епархия пообещала оказать помощь семьям погибших и пострадавших.