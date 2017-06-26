Автобус с казачьим ансамблем перевернулся в Иркутской области

В Слюдянском районе Иркутской области произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего артистов государственного ансамбля песни и пляски «Забайкальские казаки». Как сообщает «Байкал Инфо» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону, инцидент случился в понедельник, 26 июня.

Транспортное средство во время спуска по серпантину врезалось в бетонное заграждение и опрокинулось в кювет. Как рассказал «Интерфаксу» начальник пресс-службы управления МВД Герман Струглин, в автобусе находился 31 пассажир. Двое пострадавших в результате аварии были госпитализированы, погибших нет.

Известно, что автобус направлялся в Забайкальский край из Куйтунского района Иркутской области.

Между тем представитель пресс-службы министерства здравоохранения Иркутской области сообщил РИА Новости, что в ДТП на самом деле попал не казачий ансамбль, а детская творческая группа. Там также отметили, что из 30 человек ранения получили 15, никто из детей серьезно не пострадал.

На сегодняшний день коллектив «Забайкальские казаки», в котором участвуют более 40 человек, состоит из трех творческих групп — оркестровой, хоровой, балетной. Согласно информации на сайте творческого объединения, ансамбль был образован 25 лет назад.