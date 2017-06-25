Mercedes протаранил скорую в Челябинской области

Видео: province.ru

Автомобиль Mercedes врезался в машину скорой помощи на трассе в Челябинской области. Видео с места аварии опубликовано на YouTube. Как видно на кадрах, автомобиль скорой помощи практически разорвало на части, Mercedes после ДТП загорелся.

Как сообщает в воскресенье, 25 июня, РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД России по региону, авария произошла утром в Нагайбакском районе. Медики возвращались с вызова по трассе Южноуральск — Магнитогорск. «Автомобиль Mercedes попытался обогнать скорую, выехав на встречную полосу, но не успел завершить маневр и вернулся обратно в свою полосу, где врезался в скорую помощь», — рассказал собеседник агентства.

В результате оба автомобиля вылетели с трассы. Пострадали фельдшер и водитель скорой помощи, он госпитализирован с переломами. Пациента в автомобиле не было. Водитель иномарки с места ДТП скрылся, бросив машину, полиция ведет его поиск.