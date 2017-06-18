В ДТП с участием грузовика в Рязанской области погибли четыре человека

В результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на трассе М-5 «Урал» в Рязанской области погибли четыре человека. Об этом в воскресенье, 18 июня, «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

В ведомстве рассказали, что около полудня недалеко от деревни Авдотьинка столкнулись Chevrolet Lacetti и грузовик Volvo. «Водитель и три пассажира легкового автомобиля погибли на месте происшествия», — заявил собеседник агентства.

Для ликвидации последствий аварии на место выезжали пожарный автомобиль и три человека личного состава государственной противопожарной службы. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.