Полицейский устроил в Подмосковье ДТП с семью автомобилями

Подмосковный полицейский устроил ДТП с семью припаркованными машинами. Об этом в четверг, 15 июня, агентству «Москва» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел в поселке Власиха 14 июня. Сотрудник местного управления МВД, находящийся в отпуске, ехал на личном автомобиле. В результате аварии никто не пострадал.

По факту случившегося назначена служебная проверка. Если вина полицейского будет установлена, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлекут к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Его начальство в этом случае также будет наказано.

РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщает, что мужчина имел видимые признаки алкогольного опьянения: невнятно говорил и шатался.

Вечером 13 июня инспектор патрульно-постовой службы ОМВД по московскому району Ясенево насмерть сбил человека, стоявшего на автобусной остановке. Сообщалось, что страж порядка в какой-то момент потерял управление. В результате ДТП его госпитализировали с травами.