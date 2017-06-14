Полицейский насмерть сбил человека на остановке в Москве

На юге Москвы инспектор патрульно-постовой службы столичного ОМВД по району Ясенево сбил насмерть мужчину, стоявшего на автобусной остановке. Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

Уточняется, что в момент ДТП полицейский был в гражданской одежде и не находился в тот момент на службе. Инспектора госпитализировали с травмами.

ДТП произошло в 23:45 во вторник, 13 июня, возле дома № 76 по Каширскому шоссе. Полицейский ехал за рулем автомобиля Subaru и в какой-то момент потерял управление.

По словам очевидцев, водитель находился в неадекватном состоянии и, возможно, был пьян, пишет kp.ru. Если эта информация подтвердиться, отметил источник издания в правоохранительных органах, полицейскому грозит не только увольнение, но и уголовная ответственность. При этом дисциплинарное наказание получит и его непосредственный начальник.

По факту происшедшего проводится проверка.

В мае краснодарский полицейский за рулем внедорожника Lexus насмерть сбил 26-летнюю женщину на пешеходном переходе. А в Челябинске, также на зебре, другой страж порядка задавил двух детей. Пострадавших госпитализировали с травмами.