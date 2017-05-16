Полицейский на Lexus насмерть сбил девушку в Краснодарском крае

В городе Белореченске (Краснодарский край) управлявший внедорожником Lexus полицейский насмерть сбил 26-летнюю женщину, переходившую улицу по пешеходному переходу. Она скончалась на месте, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 14 мая, на Железнодорожной улице. Установлено, что наезд совершил сотрудник отдела МВД России по Курганинскому району.

Возбуждено уголовное дело, полицейскому вменяют нарушение части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Как сообщает РЕН ТВ, по результатам проверки виновник ДТП был уволен из органов.

В марте в Крыму велосипедистка скончалась после наезда автомобиля, за рулем которого находилась сотрудница одного из местных ОВД. Отмечалось, что пострадавшая ехала в попутном направлении.