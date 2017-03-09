Полицейская насмерть сбила велосипедистку в Крыму

В Крыму велосипедистка скончалась в результате аварии с участием сотрудницы полиции. Об этом в четверг, 9 марта, сообщила пресс-служба МВД по республике Крым.

Столкновение произошло в Нижнегорском районе республики вечером 7 марта. «Установлено, что 28-летняя жительница района — сотрудник органов внутренних дел, двигаясь на транспортном средстве, допустила наезд на велосипедистку — местную жительницу, 1998 года рождения», — указано на сайте ведомства. В сообщении отмечается, что пострадавшая ехала в попутном направлении.

В настоящее время работники МВД проводят служебную проверку. Если выяснится, что сотрудница ОВД виновна в произошедшем, она будет уволена, а ее начальство привлекут к дисциплинарной ответственности.

В конце декабря 2016 года полицейский автомобиль сбил переходившего через дорогу пешехода в подмосковной Балашихе. Тогда сотрудники полиции, не дав врачам отвезти пострадавшего в больницу, забрали его и скрылись в неизвестном направлении.