В ДТП в центре Москвы пострадали трое полицейских

В ДТП на Новослободской улице в центре Москвы, где столкнулись три автомобиля, пострадали четыре человека, трое из которых — сотрудники полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУМВД.

Четвертый пострадавший — пассажир автомобиля Mercedes, который врезался в полицейскую машину. В ведомстве отказались назвать причину аварии, отметив, что информация пока выясняется.

15 июня подмосковный полицейский устроил ДТП с семью припаркованными машинами. Инцидент произошел в поселке Власиха 14 июня. Сотрудник местного управления МВД, находящийся в отпуске, ехал на личном автомобиле. В результате аварии никто не пострадал. По некоторой информации, в момент ДТП он был пьян.

Вечером 13 июня инспектор патрульно-постовой службы ОМВД по московскому району Ясенево насмерть сбил человека, стоявшего на автобусной остановке. Сообщалось, что страж порядка в какой-то момент потерял управление. В результате ДТП его госпитализировали с травмами.