Грузовик врезался в колонну велосипедистов на трассе в Чувашии

В Чувашии грузовик врезался в колонну велосипедистов, в результате чего пострадали три спортсменки в возрасте от 26 до 36 лет. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу республиканского управления ГИБДД.

По предварительным данным, ДТП произошло 14 июня около 14:00 мск. Мужчина, управлявший грузовиком, «из-за собственной невнимательности» въехал в колонну из семи велосипедистов, которая двигалась по обочине Марипосадского шоссе в сторону Чебоксар в рамках велопробега «Йошкар-Ола — Москва».

Пострадавшие были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.

В октябре 2016 года велосипедист скончался от наезда двух машин в подмосковном Подольске. ДТП произошло на улице Орджоникидзе. Мужчину 1975 года рождения сбил Nissan. Велосипедист от удара упал на проезжую часть, и там на него наехал автомобиль Mazda.

