Ростовские полицейские задержали перевозившего 15 детей пьяного водителя

Инспекторы ДПС Ростовской области задержали в станице Красноярской Цимлянского района водителя автобуса в состоянии алкогольного опьянения , который перевозил 15 детей. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

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Внимание стражей порядка привлек автобус ПАЗ с опознавательным знаком «Перевозка детей», двигавшийся по непрямой траектории.

«Сотрудники полиции остановили автобус, в салоне которого находилось 15 несовершеннолетних. Ребята ехали в хутор Паршиков из бассейна в городе Цимлянске. Медицинское освидетельствование 66-летнего водителя на состояние алкогольного опьянения показало 0,248 промилле», — указано в сообщении.

Нарушитель привлечен к административной ответственности. В настоящее время полицейские выясняют, кто выпустил водителя в рейс в состоянии алкогольного опьянения без прохождения обязательного медосмотра.

13 июня в Подмосковье около села Никольское три пьяных подростка на мотоцикле столкнулись с автомобилем ГИБДД, в результате чего погиб 13-летний школьник. Дети катались на мотоцикле без шлемов, защитной экипировки и световых огней. Полицейские по громкой связи призывали молодых людей остановиться, но те увеличивали скорость, и в какой-то момент врезались в машину ДПС.