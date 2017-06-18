СКР заинтересовался перевозившим 15 детей пьяным водителем автобуса

Волгодонский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области начал доследственную проверку сообщения о перевозке 15 детей водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщается на сайте СКР.

«В ходе проверки следователи установят обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку действиям должностных лиц, осуществляющим контроль за безопасностью перевозки детей», — говорится в заявлении ведомства.

По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.

Накануне стало известно, что в станице Красноярской Цимлянского района Ростовской области сотрудниками ГИБДД был остановлен автобус ПАЗ. Внимание стражей порядка транспортное средство привлекло из-за того, что двигалось по непрямой траектории.

Медицинское освидетельствование водителя показало, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

