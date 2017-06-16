На Сахалине пассажирский поезд столкнулся с грузовиком

Пассажирский поезд столкнулся с большегрузной машиной на Сахалине, погибли два человека, находившиеся в автомобиле. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщается на сайте УМВД России по Сахалинской области.

«Примерно в 5:55 (21:55 мск) на автодороге "Южно-Сахалинск-Оха" в районе перегона станций "Заозерное-Пугачево" произошло столкновение пассажирского поезда и большегрузного автомобиля с прицепом. По предварительным данным, в результате ДТП два человека, которые находились в автомобиле, погибли», — говорится в сообщении.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области сообщило, что «в девяти вагонах поезда находились 180 человек, из них 17 — дети. (...) В результате ДТП пассажиры поезда не пострадали».

В январе в Подмосковье на железнодорожном переезде неподалеку от станции «146-й километр» автомобиль Lada столкнулся с локомотивом. Водитель машины проигнорировал запрещающий сигнал и выехал на переезд перед приближающимся одиночным локомотивом. Машинист попытался затормозить, однако столкновения избежать не удалось. В результате ДТП погибли водитель и два пассажира автомобиля, локомотивная бригада не пострадала.