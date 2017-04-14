Поезд врезался в школьный микроавтобус под Омском

На железнодорожном переезде в Омской области произошло ДТП с участием грузового поезда и школьного микроавтобуса, в котором находились 10 детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Пострадали три человека, двое из них — водитель и сопровождающий — погибли, ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести», — рассказал собеседник агентства.

В январе в Подмосковье на железнодорожном переезде неподалеку от станции «146-й километр» автомобиль Lada столкнулся с локомотивом. Водитель машины проигнорировал запрещающий сигнал и выехал на переезд перед приближающимся одиночным локомотивом. Машинист попытался затормозить, однако столкновения избежать не удалось. В результате ДТП погибли водитель и два пассажира автомобиля, локомотивная бригада не пострадала.