Четыре человека погибли в аварии в Ставропольском крае

Четыре человека погибли в аварии в Ставрополье. Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по Ставропольскому краю.

ДТП произошло на федеральной трассе «Кавказ». «Водитель автомобиля Chevrolet Captiva, двигаясь со стороны Невинномысска в направлении Минеральных Вод, по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с грузовой фурой MAN. Удар был такой силы, что легковой автомобиль превратился в груду металла», — рассказали в ведомстве.

От полученных травм на месте происшествия погибли находившиеся в Chevrolet двое взрослых и двое детей. Еще двое несовершеннолетних в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. Водитель MAN был госпитализирован.

По предварительным данным, в Chevrolet находилась семья из Франции. Предположительно, водитель заснул за рулем. В управлении ГИБДД по Ставропольскому краю отметили, что вопреки нормам на заднем пассажирском сидении находились четыре человека.