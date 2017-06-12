Пять человек погибли в ДТП на трассе «Крым»

Пять человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей на трассе М-2 «Крым» в Чернском районе Тульской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Среди погибших один ребенок. Еще двое пострадавших доставлены в центральную районную больницу города Плавска. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось о гибели пятимесячного ребенка в перевернувшемся рейсовом автобусе в Томской области. Авария произошла в 12:00 по местному времени (9:00 мск). 17 человек получили травмы.

Также в ночь на понедельник, 12 июня, попал в ДТП автобус с православными паломниками в Забайкалье. В результате 13 человек погибли и еще 37 госпитализированы, из них около 10 находятся в тяжелом состоянии, в том числе двое детей. В отношении водителя возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, также решается вопрос о привлечении к ответственности за халатность дорожников, ремонтировавших опасный участок дороги. 13 июня объявлено днем траура в Забайкалье.