Жертвой аварии с автобусом под Томском стал младенец

В Томской области на трассе перевернулся рейсовый автобус с пассажирами. Об этом в понедельник, 12 июня, сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла около 12 часов по местному времени (9:00 мск) на трассе Томск — Колпашево. По предварительной информации, водитель рейсового автобуса не справился с управлением. В результате погиб пятимесячный ребенок, 17 человек получили травмы.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.

«Интерфакс» уточняет, что 15 пострадавших были госпитализированы.

В ночь на 12 июня в районе села Хохотуй перевернулся автобус с паломниками, возвращавшимися с крестного хода. 10 человек скончались на месте, еще двое умерли позже.