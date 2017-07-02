Эксперты рассказали об обстоятельствах аварии в Татарстане

Эксперты предварительно установили обстоятельства ДТП в Татарстане. Об этом в воскресенье, 2 июля, в эфире телеканала «Россия 24» сообщил заместитель начальника Главного управления организации безопасности дорожного движения МВД Сергей Добряков, передает РИА Новости.

По словам Добрякова, при столкновении с тягачом у автобуса отвалилось правое переднее колесо, и он упал на бок. От удара загорелся бензобак, который у этой модели располагается впереди и справа. Огонь распространился по салону за несколько секунд. При этом двери, которые также находятся с правой стороны, оказались заблокированы.

Автобус и грузовик столкнулись в Заинском районе Татарстана в ночь на 2 июля. Жертвами аварии стали 14 человек, еще 15 получили ранения. Задержана гендиректор компании-перевозчика Оксана Никитина, а также оба водителя. Возбуждены уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и о нарушении ПДД, повлекшем гибель людей.