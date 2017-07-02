Задержаны водители попавших в ДТП в Татарстане автобуса и грузовика

Водители автобуса и грузовика, попавших в ДТП в Татарстане, задержаны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по республике Татарстан.

В сообщении пресс-службы отмечается, что в настоящее время «водитель грузовика опрашивается следователями ГСУ МВД по Республике Татарстан».

Авария с участием пассажирского автобуса произошла в ночь на 2 июля на 52-м километре трассы Альметьевск — Заинск. Транспортное средство, перевозившее около 30 человек, столкнулось с движущимся в попутном направлении грузовиком MAN, который был на буксире у КамАЗа. Погибло 14 человек.

По факту ДТП возбуждены два уголовных дела — по части 3 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») и по части 5 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») УК РФ.

Следствие рассматривает несколько версий произошедшего. Президент Татарстана Рустам Минниханов принял решение об оказании единовременной материальной помощи семьям погибших в размере миллиона рублей.