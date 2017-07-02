Полиция раскрыла подробности аварии в Татарстане

Виновником ДТП с 13 погибшими в Татарстане стал водитель автобуса. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщается на сайте республиканского управления МВД.

«Водитель автобуса 1961 года рождения совершил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовиком, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем КамАЗ. После удара автобус опрокинулся и загорелся», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

РИА Новости со ссылкой на помощника руководителя регионального управления Следственного комитета Эльвиру Газизову сообщает о возбуждении второго дела — по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Газизова добавила, что, согласно одной из версий, шофер автобуса был ослеплен фарами грузовика.

Авария произошла в ночь на 2 июля на 52-м километре трассы Альметьевск — Заинск. Автобус, в котором находились 28 человек, следовал из Самары в Ижевск. После столкновения в нем начался пожар. По предварительным данным, жертвами аварии стали 13 человек, 15 получили ранения (12 из них госпитализированы).