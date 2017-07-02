По факту аварии автобуса и грузовика в Татарстане возбудили уголовное дело

МВД по Татарстану возбудило уголовное дело по факту аварии грузовика и автобуса, в которой погибли 13 человек. Об этом РИА Новости сообщила помощник руководителя следственного управления СК РФ по Татарстану Эльвира Гавизова.

«В ГСУ МВД по Татарстану возбуждено дело по статье 264, части 5 ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")», — сказала она.

Гавизова уточнила, что в настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Кроме того, как сообщает «Интерфакс», решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Тем временем в Минздраве республики ТАСС подтвердили информацию о том, что в аварии погибли 13 человек. «28 пострадавших, из них 13 умерли, 15 пострадавших (12 в стационарах, 3 амбулаторных)», — уточнили в пресс-службе.

ДТП произошло в Заинском районе Татарстана в воскресенье примерно в 00:40 по московскому времени. Бензовоз «КамАЗ» столкнулся с автобусом «Неоплан» рейса Самара – Ижевск. От удара автобус перевернулся и загорелся. Все погибшие и пострадавшие — пассажиры автобуса. Всего в нем находилось 28 человек. Водители обоих транспортных средств живы.

В районе, где произошло ДТП, введен режим ЧС.