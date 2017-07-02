В районе аварии автобуса и бензовоза в Татарстане ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен в Заинском районе Татарстана, где в воскресенье в результате аварии погибли десять человек и 12 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС Татарстана.

«Режим ЧС муниципального характера введен решением председателя КЧСПБ [комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности] Заинского района», — пояснили в пресс-службе.

На место аварии вылетели премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и глава МЧС региона Рафис Хабибуллин.

Пресс-секретарь регионального минздрава Айгуль Салимзянова рассказала РИА Новости, что среди погибших есть два ребенка. В больницах находятся 12 пострадавших, четверо из них в тяжелом состоянии. Все они взрослые, уточнила представительница ведомства.

Представитель регионального главка МЧС сообщил агентству, что водитель автобуса жив и дает показания. «Водитель автобуса дает показания в УВД», — сообщил он.

Водитель бензовоза также не пострадал.

МЧС после ДТП открыло горячие линии в Татарстане, Самаре и Ижевске. «В Главном управлении МЧС России по Татарстану работает телефон горячей линии по ДТП в Заинском районе — (843) 227-46-96, 227-45-63. Телефон горячей линии главного управления МЧС России по Самарской области — (846) 337-72-82. Телефон горячей линии главного управления МЧС России по Удмуртской Республике — (83412) 51-45-50», — говорится в сообщении.

Авария около города Заинск в Татарстане произошла в ночь на воскресенье, 2 июля. Столкнулись бензовоз «КамАЗ» и автобус «Неоплан», следовавший из Самары в Ижевск. Из-за удара автобус опрокинулся и загорелся. По предварительным данным, погибли десять человек, 12 — пострадали. Всего в автобусе было 28 человек, включая водителя.

О причинах аварии не сообщается.

