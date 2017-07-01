Грузовик снес остановку с четырьмя подростками в Брянской области

В Жирятинском районе Брянской области в ДТП погибли двое подростков, еще двое получили травмы. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в деревне Комягино в субботу, 1 июля, около 19:20. По предварительной версии, водитель грузового автомобиля МАЗ на повороте не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в группу подростков, которые стояли на остановке общественного транспорта. В результате 15-летний юноша и 16-летняя девушка погибли на месте, еще двое подростков 2001 и 2003 года рождения с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

Главы Жирятинского района Леонид Антюхов заявил ТАСС, что на данном участке и ранее происходили ДТП, правда, без смертельных исходов. В прошлом году этот участок дорог был отремонтирован, там стоят все необходимые дорожные знаки.

Он добавил, что в ДТП погибли двое жителей Жирятинского района. «Одна из пострадавших — девочка из Брянска, второй местный житель», — сказал Антюхов. Местная администрация окажет помощь погибшим и пострадавшим. «Завтра разберемся, окажем помощь, с похоронами в том числе», — добавил он.

В пресс-службе МВД «Интерфаксу» сообщили, что в настоящее время полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП. Состояние водителя в момент аварии определит медицинская экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

