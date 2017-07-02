В отношении сбившего четверых подростков водителя возбуждено уголовное дело

В отношении водителя грузовика МАЗ, сбившего на остановке в Брянской области четверых подростков, возбуждено уголовное дело. Об этом «Интерфаксу» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В отношении водителя, сбившего подростков в Брянской области, Следственным управлением УМВД России по Брянской области возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"», — сказала она.

Водитель автомобиля грузовика задержан и помещен в изолятор временного содержания УМВД России по городу Брянску. «Полиция устанавливает причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. По результатам проведенного медицинского освидетельствования в момент ДТП водитель был трезв», — отметила представитель МВД.

В случае признания вины водителя, максимальное наказание, которое ему грозит, семь лет лишения свободы.

Авария произошла в деревне Комягино в субботу, 1 июля, около 19:20. По предварительной версии, водитель грузового автомобиля МАЗ на повороте не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в группу подростков, которые стояли на остановке общественного транспорта. В результате 15-летний юноша и 16-летняя девушка погибли на месте, еще двое подростков 2001 и 2003 года рождения с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

