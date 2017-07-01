Тракторист протаранил машину с сотрудниками ДПС в Подмосковье

Недалеко от города Воскресенск в Московской области водитель трактора протаранил автомобиль ДПС с двумя полицейскими внутри. Об этом в субботу, 1 июля, «Ленте.ру» сообщили в Главном управлении МВД России по Московской области.

По словам тракториста, он не справился с управлением, что привело к аварии. Двое постовых, находившихся в салоне патрульного автомобиля в момент ДТП, госпитализированы.

По информации источника, оба находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

18 июня на Новослободской улице в Москве столкнулись три машины, включая полицейскую. В результате пострадали четыре человека, трое из которых — сотрудники правоохранительных органов. Четвертый пострадавший — пассажир Mercedes, который и врезался в полицейский автомобиль.