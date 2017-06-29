Пьяный москвич угнал трактор и попал в ДТП с такси

Полиция задержала москвича, который, находясь в нетрезвом состоянии, угнал уборочный трактор с автобазы в Огородном проезде (Бутырский район, Северо-Восточный округ столицы), а затем попал в аварию. Об этом в четверг, 29 июня, источник в правоохранительных органах сообщил телеканалу «360».

«По данным источника, инцидент произошел днем 28 июня. Угонщик трактора столкнулся с такси на Шереметьевской улице на северо-востоке столицы, после чего попытался скрыться с места происшествия», — говорится в сообщении.

В настоящее время полиция ведет проверку инцидента, по результатам которой может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее 29 июня стало известно, что в Кузбассе начата доследственная проверка ДТП с полицейским автомобилем, которое специально спровоцировал нетрезвый задержанный мужчина. Подозреваемый в наручниках схватился за руль и повернул его в сторону, в результате чего машина выехала на встречную полосу, где столкнулся с «Газелью».