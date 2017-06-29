Юный пьяный краснодарец без прав на Land Rover сбил пятерых рабочих

В Краснодаре на улице Талалихина 17-летний водитель Land Rover врезался в стоящую «Газель». От удара грузовик наехал на пятерых дорожных рабочих, один из которых погиб, а четверо госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В больницу также доставлен водитель внедорожника. По данным полиции, спровоцировавший ДТП подросток не имеет водительского удостоверения.

Прокуратура региона по факту ДТП начала проверку. «По результатам освидетельствования в крови несовершеннолетнего обнаружен алкоголь», — говорится в сообщении ведомства.

Территориальным отделом полиции возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Решается вопрос об избрании в отношении подростка меры пресечения.

В то же время директор Красноармейского ДРСУ Александр Немна, чьи рабочие пострадали в ДТП, сообщил порталу «Юга.Ру», что за рулем внедорожника находился сын бывшего начальника управления МВД по Краснодару Александра Семенова. Якобы он сначала попал в аварию на пересечении улиц Лузана и Дзержинского и стал уходить от полицейской погони, во время которой врезался в «Газель».

«Семенов со своим товарищем находился. Когда экипаж ДПС приехал, стали составлять протокол. Они продули его через свой прибор — 0,43 промилле», — сообщил Немна.

Александр Семенов был начальником краснодарской милиции с 2003 по 2011 год.

