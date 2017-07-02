В аварии автобуса и «КамАЗа» в Татарстане погибло семь человек

Семь человек погибло и 11 пострадало в ДТП, которое произошло около города Заинск в Татарстане. Об этом говорится в сообщении ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Татарстан.

Авария произошла около полуночи в девяти километрах от города Заинск. «Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля «КамАЗ» и пассажирского автобуса «Неоплан», с опрокидыванием автобуса на проезжей части с последующим возгоранием», — говорится в сообщении МЧС.

К месту происшествия были направлены силы Заинского пожарно-спасательного гарнизона, а также все экстренные службы. Возгорание автобуса и грузового автомобиля ликвидировано в 01:17.

На месте происшествия работают 35 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России — 16 человек и 4 единицы техники.

«По предварительной информации — пострадали 11 человек и, к сожалению, погибли 7 человек, все пострадавшие направлены в ЦРБ Заинского района республики», — уточнили спасатели.

Автобус следовал по маршруту Самара – Ижевск.

В Казани в готовности находятся вертолет МИ-8 Жуковского АСЦ МЧС России и вертолет «Ансат» Центра медицины катастроф Минздрава республики с медицинскими модулями для эвакуации пострадавших.

Ранее в субботу, 1 июля, в Брянской области водитель МАЗ не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта, где находились четверо подростков. Двое из них погибли, остальные доставлены в больницу.