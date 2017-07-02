Число погибших при ДТП с автобусом в Татарстане возросло до 14

Число погибших при ДТП с автобусом и грузовиком в Татарстане возросло до 14. Такие данные привела помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Эльвира Газизова, передает РИА Новости.

Она отметила, что тело четырнадцатой жертвы было извлечено из автобуса.

Ранее сообщалось о 13 погибших, включая двоих детей, и 15 пострадавших.

Как отмечали в республиканском МВД, в ночь на 2 июля на 52-м километре дороги Альметьевск — Заинск автобус столкнулся с «движущимся в попутном направлении грузовиком, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем КамАЗ». После удара автобус опрокинулся и загорелся.

Возбуждены уголовные дела по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») и по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял решение об оказании единовременной материальной помощи семьям погибших в размере миллиона рублей.

2 июля в республике объявлен днем траура.