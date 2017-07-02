Появилось видео с места аварии в Татарстане

Видео: МЧС Татарстан / YouTube

Главное управление МЧС по Татарстану опубликовало в YouTube видео с места столкновения автобуса с грузовиком.

Авария произошла в ночь на воскресенье, 2 июля. Автобус, следовавший по рейсовому маршруту Самара — Ижевск, столкнулся с движущимся в попутном направлении грузовиком MAN, который был на буксире у КамАЗа. После удара автобус перевернулся и загорелся. По последним данным, погибли 14 человек, более десяти пострадали.

Возбуждено два уголовных дела. По одной из версий, водитель автобуса не справился с управлением при обгоне, сообщили ТАСС в управлении Следственного комитета по Татарстану.

2 июля в республике объявлен днем траура.