В деле о смертельном ДТП в Татарстане появился первый задержанный

Генеральный директор компании «Евразийская корпорация автовокзалов» Оксана Никитина задержана по делу о ДТП с участием автобуса в Татарстане, жертвами которого стали, по меньше мере, 14 человек. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Помимо этого в фирме, которой принадлежит автобус, проводятся обыски. Как сообщает «Интерфакс», Никитина от комментариев отказывается.

По факту аварии возбуждены два уголовных дела — по части 3 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») и по части 5 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») УК РФ.

Авария с участием пассажирского автобуса произошла в ночь на 2 июля на 52-м километре трассы Альметьевск — Заинск. Транспортное средство, перевозившее три десятка человек, столкнулось с движущимся в попутном направлении грузовиком MAN, который был на буксире у КамАЗа.

Следствие рассматривает несколько версий произошедшего. «Возможно, водитель был ослеплен фарами, уснул за рулем или мог не справиться с управлением при обгоне», — приводит РИА Новости слова главы следственного управления СКР по региону Эльвиры Газизовой.