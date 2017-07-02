Перевозчик поведал о состоянии попавшего в смертельное ДТП в Татарстане автобуса

Владелица «Евразийской корпорации автовокзалов» Фэния Хакимова прокомментировала произошедшее в Татарстане ДТП с участием автобуса компании, в результате которого погибли 14 человек. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщает «Интерфакс».

«Автобус 2008 года выпуска, выехал с нашего автотранспортного управления [Центрального автовокзала Самары], в прекрасном состоянии был этот автобус. (...) Лучший экипаж, водитель один из лучших», — заявила Хакимова, отметив, что не знает, как могла произойти такая авария.

Она также посетовала, что представителям перевозчика не удалось осмотреть сгоревший автобус. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов, по ее словам, якобы отказались посмотреть запись с регистратора транспортного средства.

Пассажирский автобус, следовавший из Самары в Ижевск в ночь на 2 июля столкнулся с движущимся в попутном направлении грузовиком MAN, который был на буксире у КамАЗа. По словам замначальника Главного управления организации безопасности дорожного движения МВД Сергея Добрякова, при ДТП у автобуса отвалилось правое переднее колесо, и он упал на бок. Из-за этого загорелся бензобак, огонь распространился по салону за несколько секунд, а двери оказались заблокированы.

Жертвами аварии стали 14 человек. По факту произошедшего были возбуждены два уголовных дела, задержаны гендиректор «Евразийской корпорации автовокзалов» Оксана Никитина, а также водитель грузовика и один из шоферов автобуса (его напарник находится в больнице; полиция взяла мужчину под охрану, чтобы избежать самосуда со стороны родственников жертв аварии).