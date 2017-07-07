Пять человек погибли в ДТП в Башкирии

Пять человек, в том числе двое детей, погибли в результате автомобильной аварии в Белорецком районе Башкирии. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по республике.

Авария произошла около 00:00 по местному времени (22:00 мск) на 197 километре дороги Уфа-Инзер-Белорецк. «По имеющимся данным, в столкновении Renault Logan и бортового автомобиля "Газель" погибли пять человек. Предположительно, это мужчина, женщина и двое детей из легкового автомобиля, а также водитель "Газели"», — говорится в сообщении пресс-службы.

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В ночь на 2 июля на 52-м километре автодороги Альметьевск — Заинск в Татарстане автобус «Неоплан» столкнулся с грузовиком MAN, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем «КамАЗ». После наезда автобус перевернулся и загорелся. Как сообщалось ранее 2 июля, при столкновении у автобуса отвалилось правое переднее колесо.

По данным МВД по Татарстану, опубликованным на сайте ведомства во вторник, 4 июля, жертвами ДТП стали 14 человек, еще 12 с травмами различной тяжести были госпитализированы.