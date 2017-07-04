В полиции назвали возможные причины ДТП с 14 погибшими в Татарстане

Причиной столкновения пассажирского автобуса с грузовиком на автодороге Альметьевск — Заинск могло быть превышение скорости водителем автобуса. Также, возможно, сказалось переутомление водителя. Об этом заявил замначальника ГУОБДД МВД России Сергей Добряков, пишет ТАСС.

«Пока не доказано, но есть основания полагать, что водитель находился в утомленном состоянии, (...) что привело в свою очередь к тому, что не была выбрана безопасная дистанция и не соблюдался скоростной режим», — приводит агентство слова Добрякова.

По его информации, ограничение по скорости на участке трассы, где произошла авария, составляет 70 километров в час. При этом автобус, согласно данным ГЛОНАСС, двигался со скоростью порядка 87 километров в час.

В ночь на 2 июля на 52-м километре автодороги Альметьевск — Заинск автобус «Неоплан» столкнулся с грузовиком MAN, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем «КамАЗ». После наезда автобус перевернулся и загорелся. Как сообщалось ранее 2 июля, при столкновении у автобуса отвалилось правое переднее колесо.

Материалы по теме Спят усталые Из-за чего произошла унесшая 14 жизней автокатастрофа в Татарстане

По данным МВД по Татарстану, опубликованным на сайте ведомства во вторник, 4 июля, жертвами ДТП стали 14 человек, еще 12 с травмами различной тяжести были госпитализированы. В настоящее время удалось установить личности 13 погибших.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как стало известно 2 июля, по подозрению в совершении преступления была задержана генеральный директор АО «Евразийская корпорация автовокзалов», которой принадлежал автобус.