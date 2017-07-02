Пять человек стали жертвами ДТП с деревом в Ставрополье

В Новоалександровске (Ставропольский край) в результате столкновения автомобиля с деревом погибли пять человек. Об этом в воскресенье, 2 июля, со ссылкой на региональное управление ГИБДД сообщает «Интерфакс».

Авария произошла около 14:00 по местному времени (совпадает с московским). Автомобиль Nissan на высокой скорости врезался в дерево, а потом на обочине ударился о припаркованный ВАЗ-2104. В машине находились женщина и четверо мужчин. Все они погибли.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.

В ночь на 2 июля в Татарстане пассажирский автобус, в котором было 29 человек, столкнулся с грузовиком. Жертвами ДТП стали 14 человек. Возбуждены уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и о нарушении ПДД, повлекшем гибель людей. Задержана директор компании-перевозчика Оксана Никитина.