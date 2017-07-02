Четыре человека погибли в ДТП под Нижним Новгородом

В Арзамасском районе Нижегородской области легковой автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

ДТП произошло в воскресенье, 2 июля, между селом Медынцево и деревней Успенское. «В момент аварии в салоне автомобиля находились шесть человек. В результате ДТП водитель 1982 года рождения и три пассажира транспортного средства 1983, 1986 и 1979 годов рождения погибли», — говорится в сообщении.

По информации РИА Новости, двое пострадавших пассажиров после оказания медицинской помощи были отпущены домой.

По предварительным данным, шофер не справился с управлением.

В ночь на 2 июля в Заинском районе Татарстана столкнулись автобус и грузовик. Жертвами аварии стали 13 человек, 15 получили ранения. Виновником ДТП, по предварительным данным, стал водитель автобуса.