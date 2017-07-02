Жертвами ДТП в Омской области стали пять человек

В Омской области в воскресенье, 2 июля, произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате аварии погибли пять человек, включая одного ребенка. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

Столкновение произошло на седьмом километре трассы «Иртыш». На место происшествия уже прибыла следственная группа, другие обстоятельства инцидента не сообщаются.

2 июля в ряде регионов России произошло сразу несколько смертельных ДТП. Самой крупной из них стала авария, произошедшая в ночь на воскресенье в Татарстане. Пассажирский автобус, следовавший из Самары в Ижевск столкнулся с движущимся в том же направлении грузовиком MAN, который был на буксире у КамАЗа. Погибли 14 человек.

Еще пять человек — женщина и четверо мужчин — стали жертвами аварии в Ставропольском крае. Автомобиль Nissan на высокой скорости врезался в дерево, а потом на обочине ударился о припаркованный ВАЗ-2104.

В Краснодарском крае на автодороге Темрюк — Фонталовская водитель Land Rover выехал на встречку, выполняя маневр обгона, и врезался в «Ладу Приору». Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону, в результате аварии погибли 65-летний водитель отечественного автомобиля и две его пассажирки 16 и 64 лет.

Такое же число жизней унесла авария в Тульской области. Ссылаясь на управление внутренних дел по региону, ТАСС сообщил, что на трассе М-2 «Крым» столкнулись грузовая «Газель» и легковая Skoda. В результате обе машины загорелись.