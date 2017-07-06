Виновницу ДТП с «пьяным» мальчиком отправили под арест

Железнодорожный суд Московской области постановил арестовать женщину, сбившую шестилетнего мальчика во дворе дома в подмосковной Балашихе. Об этом в четверг, 6 июня, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Мособлсуда Наталья Осипова.

По ее словам, мера пресечения Ольге Алисовой избрана до 15 сентября.

Алисова своей вины не признает, сообщила ее адвокат Наталия Куракина.

6 июля что виновницу ДТП задержали после того, как следователи управления МВД по Московской области установили и задокументировали факт нарушения ею подписки о невыезде.

Кроме того сообщалось, что отец погибшего ребенка Роман Шимко признан потерпевшим по делу о халатности судебных экспертов, давших заключение о присутствии в организме его сына Алексея алкоголя. Оно было возбуждено в середине июня.

21 июня стало известно, что проведенная в Главном управлении криминалистики Следственного комитета России (СКР) экспертиза установила, что образцы крови, направленные ранее на исследование, действительно принадлежат погибшему мальчику. Также подтвердилось наличие в них алкоголя.

ДТП произошло 23 апреля. 31-летняя Ольга Алисова на Hyundai Solaris сбила мальчика во дворе дома. Машина проехала сверху, затем зацепила ребенка днищем и протащила несколько метров. Позднее следователь вызвал отца мальчика и вручил заключение судебно-медицинской экспертизы, которая установила, что в крови его сына в момент аварии было 2,7 промилле алкоголя. После этого родители обратились в Следственный комитет.