Отец «пьяного» мальчика из Балашихи признан потерпевшим по делу о халатности

Роман Шимко, отец погибшего в ДТП под Москвой ребенка, признан потерпевшим по делу о халатности судебных экспертов, давших заключение о присутствии в организме его сына Алексея алкоголя. Об этом сообщила пресс-секретарь коллегии адвокатов, представляющей интересы семьи погибшего мальчика, Вероника Воронова, передает ТАСС.

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«Сегодня адвокаты нашей коллегии и Роман Шимко были в СК. В уголовном деле о халатности Романа признали потерпевшим», — уточнила она. Ранее Воронова сообщила, что дело было передано для расследования в центральный аппарат СКР.

Уголовное дело было возбуждено в июне.

23 апреля в Балашихе 31-летняя Ольга Алисова на Hyundai Solaris во дворе дома сбила шестилетнего мальчика. Машина проехала сверху, зацепила днищем и протащила несколько метров. Позднее следователь вызвал отца мальчика и вручил заключение судебно-медицинской экспертизы, которая установила, что в крови его сына в момент аварии нашли 2,7 промилле алкоголя. После этого родители обратились в Следственный комитет.