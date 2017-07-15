Пять пассажиров пострадали при столкновении автобусов в Сочи

В результате столкновении двух автобусов в центре Сочи пострадали пять пассажиров. Об этом «Интерфаксу» сообщила мать пострадавшей девочки.

По ее словам, ДТП произошло на автобусной остановке «Стерео» на Курортном проспекте. Водитель пассажирского автобуса маршрута № 92 на скорости въехал в автобус № 2К, который стоял на остановке.

«От столкновения пострадали пять человек, которых увезли на трех автомобилях скорой помощи в больницу», — сообщила Иванова.

Пострадавших осмотрели медики, свидетели дали показания в госавтоинспекции.