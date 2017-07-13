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В Красноярске загорелся автобус с пассажирами

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В Советском районе Красноярска утром в четверг, 13 июля, во время движения загорелся маршрутный автобус. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Видеозапись с места происшествия опубликовали во «ВКонтакте» в группе «Жесть Красноярска».

В результате ЧП никто не пострадал. Как сообщает издание «НГС.Новости», находившиеся в автобусе 30 человек эвакуировались самостоятельно. К приезду пожарных ПАЗ выгорел дотла. По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание.

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