В ДТП с автобусом на Ставрополье пострадали почти 30 человек

В результате ДТП с участием автобуса в Ставропольском крае погибли два человека, более 20 пострадали. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по региону Олег Дегтярев.

Инцидент произошел в Советском районе Ставрополья в ночь на понедельник, 17 июля. На 255-м км автодороги Р-263 Минеральные Воды — Кочубей лоб в лоб столкнулись автобус Neoplan и автомобиль ВАЗ-21010.

Автобус, в котором находились 28 человек, следовал по маршруту Кизляр — Пятигорск. На месте погибли два человека.

После ДТП врачи госпитализировали 26 человек. «В ЦРБ Советского района госпитализированы 19 человек. В больницу Буденновска - еще семь пострадавших», — сказал Дегтярев.

По его словам, все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.