Около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Ростовской области

Автобус столкнулся с двумя автомобилями в Ростовской области, в результате этого пострадали около 20 человек. Об этом в среду, 23 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на центральную районную больницу Егорлыкского района, в котором произошел инцидент.

«Человек 20 пострадали. Сейчас занимаемся приемом больных», — сказал представитель больницы.

Позже в скорой помощи агентству рассказали, что госпитализированы 16 человек, несколько из них находятся в реанимации.

В региональном УМВД уточнили, что пассажирский автобус Neoplan следовал из Ставрополя в Москву, но перевернулся, задев автомобили Daewoo Matiz и ВАЗ-2111.

Егорлыкский район находится примерно в 100 километрах от Ростова-на-Дону.

В мае депутат представительного собрания Курского района Курской области Андрей Золотых вместе с супругой сгорел в своем Hummer после ДТП в Ростовской области. Авария произошла днем, 27 мая, на 841-м километре автодороги М-4 «Дон» в Миллеровском районе. Сообщалось, что Hummer не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с КамАЗом.