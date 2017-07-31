Под Саратовом самоубийца на Lada спровоцировал ДТП со свадебным автобусом

Под Саратовом молодой человек на автомобиле Lada Kalina выехал на встречную полосу и врезался в свадебный автобус, следовавший из Тбилиси в Екатеринбург. Об этом сообщает в понедельник, 31 июля, «СарБК».

ДТП произошло в воскресенье. Водитель Lada погиб на месте происшествия. После столкновения автобус опрокинулся, его водитель был госпитализирован с переломом ноги, 10 пассажиров обратились за помощью к врачам.

По данным паблика Mash, в машине 24-летнего водителя Lada обнаружили записку, в которой он писал, что устал и просил никого не винить в произошедшем.

По данным «Известий», пострадавшие отказались от госпитализации, часть из них решила вернуться в Тбилиси. Отмечается, что всего в автобусе находилось 36 человек, в том числе пятеро детей.

30 июля в Нижегородской области пять человек, среди которых 13-летний подросток, погибли в результате автомобильной аварии на трассе Нижний Новгород — Касимов в Нижегородской области. По предварительной информации, ВАЗ-2115 при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Skoda.

