Пять человек погибли в ДТП в Нижегородской области

Пять человек погибли в результате автомобильной аварии на трассе Нижний Новгород-Касимов в Нижегородской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

По предварительной информации, вечером в воскресенье ВАЗ-2115 при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Skoda.

Среди погибших — тринадцатилетний ребенок. Еще два человека получили травмы.

Ранее в воскресенье в Краснодарском крае пять человек погибли в ДТП с участием двух автомобилей. По предварительным данным, водитель легковушки ВАЗ-2107 при выезде со второстепенной дороги столкнулся с автомобилем Mercedes.

В тот же день в Саратовской области в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля один человек погиб, 11 пострадали.