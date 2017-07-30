В результате ДТП на Кубани погибли пять человек

В результате ДТП на Кубани с участием двух автомобилей погибли пять человек, еще один пострадал. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМВД по Краснодарскому краю.

Информация об инциденте в районе поселка Водный на автодороге Темрюк-Краснодар-Кропоткин поступила в полицию в 03.40 мск. По предварительным данным, водитель легковушки «ВАЗ-2107» выезжал со второстепенной дороги и допустил столкновение столкнулся с автомобилем Mercedes.

Водитель и четыре пассажира отечественного автомобиля погибли на месте. Доставленный в больницу с травмами человек также находился в «семерке».

На месте ДТП продолжают работать сотрудники правоохранительных органов, движение на трассе не затруднено.

Ранее 30 июля в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Саратовской области один человек погиб, 11 пострадали.